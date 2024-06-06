NEWERA ニューエラ　ウール×ニット　帽子　58.7

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NewEraニューエラニットの部分は下に下げても上げても可愛いですよグレー×レッドサイズ73/8(58.7cm)多少の使用感はございますが目立ったダメージはないと思います発送はコンパクトに潰してになります