新品未使用 クロムハーツ 22k HOOP TFL SML フープピアス原本付き

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レシートインボイス原本付きなのでクロムハーツで修理可能です。こちらはまだインボイス原本の個人情報は修正していません。新品未使用で試着もなしです。こちらも特に人気商品で手に入りにくいです。22kは金属の中でも柔らかい素材ですので僅かな細かい傷や初期傷などがある場合があります。また素人保管の為完璧を求める方や神経質な方はご遠慮くださいm(__)m画像にある付属品物全て付きます。付属品はレシートインボイス原本、皮袋、ゴールドポリニッシュクロス、ショッパーなど。※クロムハーツは人気のためフリマサイトで偽物が多数あります！！当方は正真正銘の本物しか扱っておりません！宜しくお願いします。材質···ゴールド形···リング・フープ