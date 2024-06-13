【機能性抜群✨】Ranberoneスニーカー メンズ ウォーキングシューズ 通気

新品、未使用品になります。サイズは44なので日本サイズでいう27cmらへんになります。この他にも、加湿器やコスメ、プロジェクターなどたくさんの商品を取り揃えています❤️こちらからぜひご覧ください！→#sakuママの商品☆✨おすすめポイント✨❤️通気性抜群❤️高級EVA素材を採用しクッション性もある❤️快適さも重視以下購入サイトからの引用です。*ウォーキングシューズの片足わずか243g（25.5cm）で、軽くて持ち運び便利*メッシュアッパーで作られたスニーカーは柔らかくて通気性が抜群*上質なEVAソールは滑り止め機能を持って、クッション性も優れた*柔らかいスポンジで作られた履き口は足首の擦れを防ぎ、履いているうちに馴染んできるので長時間履いても足首回りが痛くなりません。【通気性】スニーカーのメッシュアッパーは抜群な通気性を持って長時間履いても蒸れず、いつも爽やかさを感じられます。【クッション性】ランニングシューズのソールには高級EVA素材を採用され、弾力性が高い、クッション性も優れています。【滑り止め】ウォーキングシューズの靴底は耐摩耗性強いEVA素材で作られ、凹凸の加工によって地面との摩擦力を増やし、防滑性能がより強くなります。新品未使用品。※ご注意：サイズにつきましては、商品説明のサイズ基準を必ずご確認の上、ご購入下さい。※表記寸法と実寸値の多少の誤差はご容赦ください。海外インポートのためおつくりが甘い部分がある場合があります沖縄本島住所の場合、2000円追加 撮影環境により写真と実物のお色味が違う場合があります。梱包上圧縮したり、畳ジワが入ることもありますことをご理解ください。この商品は新品未使用品になります。念入りに検品していますが自宅保管素人検品素人寸法多少の誤差見落としがある場合がございます。ご了承下さい。検品している為、封は開封したおります土日祝日はお休みとなりますので、翌営業日対応となります。サイズは1-3cm誤差があります、予めご了承してください。万一在庫切れの場合はご了承ください。商品のお色は撮影時の環境、ディスプレイの発色などにより実物と多少の違いが生じることがございます。※海外製品の為まれにキズ、におい、雑な商品、印刷のかすれ、サイズにバラつきが



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