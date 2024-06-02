UNDERCOVER but beautiful期 ペンダントトップ コイン

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当時物の【UNDERCOVER】BUT期・ペンダントトップです。この期特有のグラフィックが、コイン両面にそれぞれ刻印されております。着用に支障の出るような目立つサビなども無く、20年程前のヴィンテージとしては、状態は良好です。ご検討よろしくお願いします。