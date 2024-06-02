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美品Paul Smith ポールスミス　ネックレス　ツイスト　マルチカラー　黒系
商品番号 W10552291291
商品名

美品Paul Smith ポールスミス　ネックレス　ツイスト　マルチカラー　黒系
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 3,783 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊即購入okです。＊購入者様が優先とさせて頂きます。★美品です★★洗浄、消毒済み★【商品詳細】◆PaulSmith◆ネックレス★トップ　約2cm×0.5cm★全長　　約　　50cm※素人が測った寸法ですので、ご容赦下さい。【付属品】◆BOX付き【商品の状態】◆美品で綺麗です。※状態の判断に関しては、画像にてご確認下さい。#variousthings商品一覧◆その他の商品も是非ご覧下さい。【発送】※簡易包装にて発送致します。【注意】※中古ですので、ご理解頂ける方のみ　宜しくお願いします。※すり替え防止の為、返品には、対応出来ません。
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