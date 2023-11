THE SAINTS SINPHONY/セインツシンフォニー　キャップ　ブラック

CAP特価販売TheSaintsSinphony(セインツシンフォニー)の帽子になります。新品・未使用品になります。フリーサイズですが、後ろの部分で調整は可能です。【参考価格】9,680円V023【製造】アメリカTheSaintsSinphony[セインツシンフォニー]アメリカ・サンディエゴ発、注目の「THESAINTSSINPHONY(セインツシンフォニー)」!男性の体をよりよく魅せるTシャツデザインが人気のセインツシンフォニーは、メンズTシャツの外観、フィット観、そして着心地に徹底的にこだわってデザインされています。上部はフィットさせ、腕と胸を強調して男らしく、腹部は締め付け感がないよう余裕を持たせ、着丈はベルトとジーンズのポケットが少し見えるように工夫されたTシャツは、外観だけでなく着心地も抜群!デザイナーズジーンズと合わせて着るのにオススメの、高級ブランドTシャツです。もちろんメンズTシャツ以外にもクオリティの高いものが揃っています!#CAP#帽子#ブラック#スター#星#THESAINTSSINPHONY#セインツシンフォニー#アメリカ#西海岸#サンディエゴ



