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Vintage ジャパンヴィンテージ 旧漢字 指輪リング 純銀silver925
商品番号 K95036260515
商品名

Vintage ジャパンヴィンテージ 旧漢字 指輪リング 純銀silver925
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 8,319 円
在庫状況 あり

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商品詳細

vintagejapaneseringsilver925旧漢字旧字日本殉ヴィンテージjapan印台シグネットなんと書いているか分かりませんが、カッコイイです！上質なシルバー925を使用したリング。年代物にしか出せないとても良い雰囲気があります。ユニセックスでご使用頂けます。カラー:シルバー素材純銀サイズ　9〜10号状態煮沸消毒後にアルコールで消毒済みです。ヴィンテージの為小さな小傷はございます。味があり年代物ならではの良さが出ております。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis955544.html
http://narcologia.ru/goods/Adder357575.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney175249.html

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