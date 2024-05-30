Vintage ジャパンヴィンテージ 旧漢字 指輪リング 純銀silver925

vintagejapaneseringsilver925旧漢字旧字日本殉ヴィンテージjapan印台シグネットなんと書いているか分かりませんが、カッコイイです！上質なシルバー925を使用したリング。年代物にしか出せないとても良い雰囲気があります。ユニセックスでご使用頂けます。カラー:シルバー素材純銀サイズ 9〜10号状態煮沸消毒後にアルコールで消毒済みです。ヴィンテージの為小さな小傷はございます。味があり年代物ならではの良さが出ております。



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