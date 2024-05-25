

VINTAGE ヴィンテージ シルバー925変形DNAブレスレット/メキシカン ...



VINTAGE ヴィンテージ シルバー925変形DNAブレスレット/メキシカン-



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VINTAGE ヴィンテージ シルバー925極太DNAブレスレット/メキシカン-



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メキシコ製 MEXICO ヴィンテージ DNAブレスレット-



VINTAGE ヴィンテージ シルバー925極太DNAブレスレット/メキシカン-

アメリカで買い付けたメキシカンジュエリーの変形DNAチェーンブレスレットになります。全体的に多少の褪色・小傷がございますが、ヴィンテージの雰囲気としてご理解ください。着用に支障があるダメージはございません。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。サイズ全長約23.5㎝（手首周り16㎝でゆとりがある程度）素材・年代不明（シルバー925の刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします。）人気のDNAブレスレットの変形タイプのようなデザイン。大振りでインパクトもあるので、普通じゃないDNAブレスレットをお探しだった方はいかがでしょうか？