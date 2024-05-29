アメリカ軍・ポリス・レスキューの供給メーカーとして確かな品質を誇る１９５３年創業のミリタリーブランド「ＲＯＴＨＣＯ（ロスコ）」社の商品。U.S.MARINE.CORPS（USMC/米海兵隊）のステンシルデザイン＆「アンカー＆グローブ」マークの刺繍が入った、ミリタリーテイストあふれるベースボールキャップです。後に調整ベルト（ベルクロ留め）のついたフリーサイズ。シルエットもきれいで大変質の良いキャップです。商品仕様カラー（ボディー×柄）オリーブドラブ×ブラックサイズフリーサイズ素材コットン100％サイズ調整可能。（※頭周り53.0-62.0cm、ツバの長さ7.5cm、中央から見た高さ17.0cm）※サイズ測定は多少の誤差がございますがご了承下さい。生産国：Caina未使用品商品は保管品となりますので、神経質な方・完璧を求められる方は入札をご遠慮下さいます様お願い致します。



帽子 メンズ ミリタリー キャップ ROTHCO ロスコ ブランド US MARINE オフィシャル USMC ロゴ /オリーブ



帽子 メンズ ミリタリー キャップ ROTHCO ロスコ ブランド US MARINE オフィシャル USMC ロゴ /オリーブ



帽子 メンズ ミリタリー キャップ ARMY ロゴ ROTHCO ブランド 米陸軍 ロスコ/オリーブ



US.MARINEマリン・ROTHCO社製ベースボールキャップ・帽子新品



アメリカ海兵隊 US.マリーンキャップ マリーン刺繍タイプ オリーブグリーン L.XL 帽子 軍用CAP 野戦 兵士



帽子 メンズ ミリタリー キャップ ARMY ロゴ ROTHCO ブランド 米陸軍 ロスコ/オリーブ



アメリカ海兵隊 キャップ ローキャップ メンズ レディース 黒/カーキ/紺 零 ZERO 帽子 ボールキャップ CAP US MARINES USMC 米軍 アメリカ海軍 アメリカ 海兵隊 紋章 エンブレム ロゴ モール 刺繍 ミリタリーキャップ かっこいい 新作 ZR-CA-SB-010



アメリカ海兵隊 キャップ ローキャップ メンズ レディース ...｜自衛隊 ...



帽子 メンズ ロスコ US MARINE USMC ロゴ /オリーブ 超特価激安 ...



ROTHCO - 【新品】ROTHCO ロスコ キャップ 帽子 アーミー US MARINESの ...



ROTHCO社製・「ARMY」ロゴ・ベースボールキャップ・新品



アメリカ海兵隊 キャップ ローキャップ メンズ レディース 黒/カーキ/紺 零 ZERO 帽子 ボールキャップ CAP US MARINES USMC 米軍 アメリカ海軍 アメリカ 海兵隊 紋章 エンブレム ロゴ モール 刺繍 ミリタリーキャップ かっこいい 新作 ZR-CA-SB-010



【新品】ROTHCO ロスコ キャップ 帽子 アーミー US MARINES



アメリカ海兵隊 US.マリーンキャップ マリーン刺繍タイプ オリーブグリーン L.XL 帽子 軍用CAP 野戦 兵士



Amazon.co.jp: [ロスコ] USMCキャップ(5327) : ホビー