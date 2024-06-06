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adidas　アディダス　⭐スニーカー⭐
商品番号 R50242842363
商品名

adidas　アディダス　⭐スニーカー⭐
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,800 円
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商品詳細

adidasアディダススニーカーグリーンホワイト☆サイズ☆JP290リユースショップで購入した中古ですので、神経質な方はお控えください。表地の白い部分に少し、汚れ、傷あります。写真をご参考ください。その他、状態や使用感も写真をご参考ください⭐
http://narcologia.ru/goods/Addict321518.html
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