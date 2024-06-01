スクーデリア アルファタウリ F1 スナップバック キャップ【訳あり】

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㊗️アメリカGP角田選手 8位入賞＆初ファステスト・ラップ獲得 10/2823:59頃まで5,522円です❗️期限を過ぎたら、元の価格5,780円に戻す予定です。ご容赦願います\u003c(__)\u003eスクーデリアアルファタウリF1スナップバックキャップ【新品・未使用 ⚠️訳あり】本品は、新品・未使用なのですが商品の状態は「やや傷や汚れあり」の訳あり商品として出品します。以下、ご確認いただき、ご了承いただける方のみ、ご購入をお願いします。★写真1～10が現品⚠️訳あり箇所：写真9：フロントクラウン部に少しクセがついています。これは商品が届いた際の発送元の梱包が悪かったためのようです。⚠️訳あり箇所：写真10：プリント部分に少し、プリント残があります。個体差レベルの気もしますが、写真9の問題が大きいと思い、通常より200円お値引きした価格で出品します。スクーデリアアルファタウリF1Teamオフィシャル商品・フロントにSCUDERIAALPHATAURIブランディング ・バック右側にはALPHATAURIのロゴマーク・フリーサイズ：スナップバック調整・素材：ポリエステル100% ロゴは全てプリントでデザイン・男女兼用⭐出品中のアルファタウリグッズとご一緒に是非‼️（#アルファタウリbyきゃつぷのハッシュタグのリンクよりご覧ください）⭐️複数商品の同時同梱購入は2つの商品合計から送料おまとめ分（200円～700円）お値引きします❗️（値引き額はコメント時に回答します。）ご希望の場合は、”2つの商品”それぞれに、同梱購入希望とコメントください。【商品状態】タグ付き新品未使用品【サイズ】大人フリーユニセックス【発送方法】らくらくメルカリ便（形崩れしないよう段ボール箱宅配60サイズに入れて送付予定）#スクーデリアアルファタウリ#アルファタウリF1#アルファタウリホンダアルファタウリホンダ#角田裕毅角田裕毅#ダニエル・リカルド ダニエル・リカルド#リアム・ローソン リアム・ローソン#ALPHATAURI#アルファタウリ#RedBullRedBull#レッドブルレッドブル#鈴鹿鈴鹿#日本グランプリ#日本GP日本GP#F1#F1速報 F1速報