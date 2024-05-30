コードバン革　グレー　長財布　高級感　カラー1点限り！

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使いやすい生地,滑らかな皮革を使ったコードバン風の長財布です！落ち着いた色合いに加え、手に取ったときの程よいマチの艶性と縫製が存在感を感じさせます。贅沢オールレザーを是非体感してみて下さい！☆新品未使用☆カラー...グレー柄・デザイン...無地財布形...長財布素材...本革