ポーター porter 長財布 エンボス加工 牛革 ラウンドファスナー

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カラー：ブラック素材：本革 牛ステア エンボス加工定価：3万円程度5年以上前に購入し、他の財布と併用しながら使用していましたが、1年以上使用していないため出品します。表地は使用感がありますが、内側はまだ綺麗です。カードは17枚(8枚×両サイド+1箇所)入ります。シンプルで落ち着いたデザインです。エンボス加工のため傷がつきにくく目立ちにくいです。