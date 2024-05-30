ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
カラー：ブラック素材：本革 牛ステア エンボス加工定価：3万円程度5年以上前に購入し、他の財布と併用しながら使用していましたが、1年以上使用していないため出品します。表地は使用感がありますが、内側はまだ綺麗です。カードは17枚(8枚×両サイド+1箇所)入ります。シンプルで落ち着いたデザインです。エンボス加工のため傷がつきにくく目立ちにくいです。
http://narcologia.ru/goods/Sydney235749.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement777999.html
http://narcologia.ru/goods/displease210431.html
[ポーター] ラウンドファスナー長財布 052-02214
ポーター porter 長財布 エンボス加工 牛革 ラウンドファスナー - 長財布
ポーター（PORTER）】日本製本革「長財布」おすすめ5選 2万円台以下で ...
ポーター porter 長財布 エンボス加工 牛革 ラウンドファスナー - 長財布
ポーター エンチェイス ロングウォレット 007-02283...｜ギャレリア ...
Amazon | ポーター PORTER 吉田カバン ナイロン L字ファスナー長財布 ...
吉田カバン ポーター 財布 エンチョイス PORTER ENCHASE 長財布 ...
残りわずか】 長財布PORTER CURRENT ロングウォレット ラウンド ...
Amazon | ポーター PORTER 吉田カバン ナイロン L字ファスナー長財布 ...
エンチェイス ポーター 吉田カバン 長財布 ウォレット ラウンド ...
PORTER - ポーター 吉田カバン／PORTER 長財布 財布 ウォレット メンズ ...
ポーター porter 長財布 エンボス加工 牛革 ラウンドファスナー - 長財布
PORTER - ポーター 吉田カバン／PORTER 長財布 財布 ウォレット メンズ ...
http://narcologia.ru/goods/Sydney235749.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement777999.html
http://narcologia.ru/goods/displease210431.html
[ポーター] ラウンドファスナー長財布 052-02214
ポーター porter 長財布 エンボス加工 牛革 ラウンドファスナー - 長財布
ポーター（PORTER）】日本製本革「長財布」おすすめ5選 2万円台以下で ...
ポーター porter 長財布 エンボス加工 牛革 ラウンドファスナー - 長財布
ポーター エンチェイス ロングウォレット 007-02283...｜ギャレリア ...
Amazon | ポーター PORTER 吉田カバン ナイロン L字ファスナー長財布 ...
吉田カバン ポーター 財布 エンチョイス PORTER ENCHASE 長財布 ...
残りわずか】 長財布PORTER CURRENT ロングウォレット ラウンド ...
Amazon | ポーター PORTER 吉田カバン ナイロン L字ファスナー長財布 ...
エンチェイス ポーター 吉田カバン 長財布 ウォレット ラウンド ...
PORTER - ポーター 吉田カバン／PORTER 長財布 財布 ウォレット メンズ ...
ポーター porter 長財布 エンボス加工 牛革 ラウンドファスナー - 長財布
PORTER - ポーター 吉田カバン／PORTER 長財布 財布 ウォレット メンズ ...