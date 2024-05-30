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ポーター porter 長財布 エンボス加工 牛革 ラウンドファスナー
商品番号 Q30951350595
商品名

ポーター porter 長財布 エンボス加工 牛革 ラウンドファスナー
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 2,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー：ブラック素材：本革　牛ステア　エンボス加工定価：3万円程度5年以上前に購入し、他の財布と併用しながら使用していましたが、1年以上使用していないため出品します。表地は使用感がありますが、内側はまだ綺麗です。カードは17枚(8枚×両サイド+1箇所)入ります。シンプルで落ち着いたデザインです。エンボス加工のため傷がつきにくく目立ちにくいです。
http://narcologia.ru/goods/Sydney235749.html
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