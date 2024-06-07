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- 【調整済】EDWARDS ESP SUGIZO アクティブPU エレキギター
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商品詳細
タイプ···レスポールタイプシリーズ···ESPEDWARDS製ギター出品にあたり…・ネック調整・オクターブ調整・弦高調整・クリーニング・新品弦交換09-42以上調整を施しました。フレットも状態よく残ってます。アーム欠品 フロイド汎用品で対応できるかと。シール跡、傷が目立ちますが、出音や弾きごこちは問題ありません。返品はご遠慮ください。ご理解ある方のご購入お待ちしております。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi236847.html
http://narcologia.ru/goods/Persia873288.html
http://narcologia.ru/goods/rouge629810.html
【調整済】EDWARDS ESP SUGIZO アクティブPU エレキギター
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http://narcologia.ru/goods/sci-fi236847.html
http://narcologia.ru/goods/Persia873288.html
http://narcologia.ru/goods/rouge629810.html
【調整済】EDWARDS ESP SUGIZO アクティブPU エレキギター
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