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【調整済】EDWARDS ESP SUGIZO アクティブPU エレキギター
商品番号 F79315224381
商品名

【調整済】EDWARDS ESP SUGIZO アクティブPU エレキギター
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 15,180 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイプ···レスポールタイプシリーズ···ESPEDWARDS製ギター出品にあたり…・ネック調整・オクターブ調整・弦高調整・クリーニング・新品弦交換09-42以上調整を施しました。フレットも状態よく残ってます。アーム欠品　フロイド汎用品で対応できるかと。シール跡、傷が目立ちますが、出音や弾きごこちは問題ありません。返品はご遠慮ください。ご理解ある方のご購入お待ちしております。
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