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JIMMY CHOO/長財布
商品番号 J41762764703
商品名

JIMMY CHOO/長財布
ブランド名 ジミーチュウ
特別価格 税込 6,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます☺︎JIMMYCHOOCARNABYLEATHERBlack/MetallicMix気に入って購入しましたが、私には少し大きすぎて半年も使っておりません！小傷等はありますので、やや傷や汚れありにしておりますが、ご理解頂ける方にお譲り出来ればと思っております☺︎お写真ではわかりにくいかもしれませんので新品ではないことをご承知置き下さい！お写真5枚目が付属品全てです。当時98.280円で購入です。(画像6枚目)一般家庭での保管品となりますので神経質な方のご購入はお控え願います。質問等ございましたらお気軽にコメント下さい♡
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