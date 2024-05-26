製造終了　定価15400円　ファニー レアFUNNY コインケース　ウォレット

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新品未使用 FUNNYデッドストックの為激安ファニーの手縫いのモカシン製法を使ったコインケース ミニウォレットです。デッドストックの為、格安で出品します。メンズ レディース問わず使えますのでプレゼントにも最適です。他のFUNNY製品はコチラ#YOPIOFUNNYサイズW130D30H100(mm)品番2534.6668003新品未使用ですがデッドストックの為 傷、ヨゴレ 日焼けが付いている場合がございます。ご理解頂ける方のみご検討の程宜しくお願い致します。発送はネコポス3cm規定の為のプチプチ無しで行いますのでご了承下さい。画像はサンプルになります。ご不安な方は現物画像送りますのでお気軽にお声掛けください。ご対応に時間を要する場合があります。柄・デザイン···無地カラー···レッド