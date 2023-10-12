アイジュンヤワタナベマン ジップアップブルゾンxs ブラック



ジュンヤワタナベ キルティングブルゾン xs- ジュンヤワタナベ キルティングブルゾン xs-



ナイロン キルティング ブルゾン ナイロン キルティング ブルゾン



アイ ジュンヤワタナベ マン コムデギャルソンeYe JUNYA WATANABE MAN ... アイ ジュンヤワタナベ マン コムデギャルソンeYe JUNYA WATANABE MAN ...



MYSTERY RANCH BAG カスタマイズ ジャケット MYSTERY RANCH BAG カスタマイズ ジャケット



アイ ジュンヤワタナベ マン コムデギャルソンeYe JUNYA WATANABE MAN ... アイ ジュンヤワタナベ マン コムデギャルソンeYe JUNYA WATANABE MAN ...



アイ ジュンヤワタナベ マン コムデギャルソンeYe JUNYA WATANABE MAN ... アイ ジュンヤワタナベ マン コムデギャルソンeYe JUNYA WATANABE MAN ...



【中古・古着通販】eYe COMME des GARCONS ... 【中古・古着通販】eYe COMME des GARCONS ...



アイ ジュンヤワタナベ マン コムデギャルソンeYe JUNYA WATANABE MAN ... アイ ジュンヤワタナベ マン コムデギャルソンeYe JUNYA WATANABE MAN ...



アイ ジュンヤワタナベ マン コムデギャルソンeYe JUNYA WATANABE MAN ... アイ ジュンヤワタナベ マン コムデギャルソンeYe JUNYA WATANABE MAN ...



eYe JUNYA WATANABE MAN × Palace Skateboards W-NAME CUSTMIZED DOWN JACKET eYe JUNYA WATANABE MAN × Palace Skateboards W-NAME CUSTMIZED DOWN JACKET



アイ ジュンヤワタナベ マン コムデギャルソンeYe JUNYA WATANABE MAN ... アイ ジュンヤワタナベ マン コムデギャルソンeYe JUNYA WATANABE MAN ...



『NANGA』W-NAME 3層ラミネート DOWN JACKET 『NANGA』W-NAME 3層ラミネート DOWN JACKET



Carhartt Wネーム アウトドアパーカー Carhartt Wネーム アウトドアパーカー



コムデギャルソン ジュンヤワタナベ ジャケット 異素材 カバーオール ... コムデギャルソン ジュンヤワタナベ ジャケット 異素材 カバーオール ...



eYe COMME des GARCONS JUNYAWATANABE MAN (コム デ ギャルソン ジュンヤ ワタナベ マン) ジップアップブルゾン ホワイト サイズ:Ｓ eYe COMME des GARCONS JUNYAWATANABE MAN (コム デ ギャルソン ジュンヤ ワタナベ マン) ジップアップブルゾン ホワイト サイズ:Ｓ

ご覧いただきまして、ありがとうございます‼️○アイテムEYECOMMEdesGARCONSJUNYAWATANABEMANアイコムデギャルソンジュンヤワタナベマンブルゾンライダース ジャケットシングルメンズ○カラーブラック BLACK○素材綿100%本体附属部分毛90%ナイロン10%リブ部分綿45%ポリエステル40%ナイロン10%ポリウレタン5%○サイズ（相当）肩幅40cm身幅44cm袖丈61cm着丈67cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○コンディションA[美品レベル]*下記基準でランクを決めております。SS[新品レベル]:使用の形跡が全くない商品S[新品同様レベル]:使用感がほぼなく、新品並みの商品A[美品レベル]:使用感が少なく、目立ったキズや汚れがない商品B[きれいめレベル]:やや使用感あり。目立ったキズ汚れがなく問題なく着用できる商品C[ふつうレベル]:使用感あり。キズや汚れが少しあるが着用には影響がない商品※あくまで中古品ですので、完璧な商品をお求めの方、また繊細な方は購入をお控え下さい。※撮影時に使用した小物は商品に含まれません。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品その他ネット購入不要となった私物など※鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。コメントなし即購入OKです✨最後までお読みいただきまして、ありがとうございました(*^▽^*)ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。2023-10-12-18000-81M11880