NIKE エアマックスINTRLK 27センチ

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商品詳細
メインカラー···ホワイト、レッドスニーカー型···ローカット(Low)エアマックスインターロック サイズJPN27cmUS9になります。数回の使用で、多少の汚れあります。写真をよくご確認お願いいたします。あくまで素人保管で、中古商品になりますので、神経質な方や几帳面な方はご遠慮ください。NIKEの赤い箱もつけて発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/recuperation874221.html
http://narcologia.ru/goods/recycling693914.html
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