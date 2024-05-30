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lucky charm ネックレス
商品番号 I19532154268
商品名

lucky charm ネックレス
ブランド名 ジャスティンデイビス
特別価格 税込 3,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SILVER925/CUBICZIRCONIAカラー…ブラックサイズ…トップ縦約12.5×横約13.5mm定価…¥46,200社外品ですがチェーンもお付けします。カットボールチェーン50cm(925刻印有)その他付属品…なし目立ったダメージ等はありませんがusedだとご理解の上ご検討ください。JustinDavisジャスティンデイビス
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