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【新品】ニューエラ MLB 2023 オールスター限定キャップ（グレー）
商品番号 Y15087214012
商品名

【新品】ニューエラ MLB 2023 オールスター限定キャップ（グレー）
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,871 円
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商品詳細

◇商品説明◇品名：NewEraGraphite2023MLBAll-StarGame9FORTYAdjustableHatカラー：グレーサイズ：フリーサイズ（マジックテープで調整可）*56.8cm～60.6cm,ツバの長さ約7cm,高さ約10cm◇「9FORTY」の特徴◇・浅めのクラウンとカーブしたバイザー・フロント裏の芯が美しいシルエットを常時キープ・アジャスターでサイズ調整可能（ユニセックス対応）・フラットバイザーはちょっとストリートっぽいかな？と感じる方におすすめな定番ベースボールキャップ※9Fortyのイラスト付きスタイル説明は画像でご確認いただけます。◇発送方法◇ゆうパケットポスト専用箱（厚み3cm）での発送となります。つば/バイザー、クラウン部分を圧縮して梱包いたしますのでご理解のいただける方のみご購入ください。発送箱サンプルは画像でご確認いただけます。尚、＋200円で宅急便コンパクト（厚み5cm）での発送も可能です。ご希望の場合はコメントからお知らせください。◇その他◇人気ニューエラキャップを欧州or北米から続々入荷しています。国内入手困難カラー、MLB/NBAのチームキャップを中心に多数出品中！↓こちらからどうぞ↓#newera_GORUIGO#MLB#オールスター#ASG#限定キャップ#レアキャップ素材...コットンカラー...グレー形...ベースボール
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