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ポーター　ストラップ付き財布
商品番号 C16682033160
商品名

ポーター　ストラップ付き財布
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 4,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

三つ折り財布コンパクトながら札入れ、コインケース、カード収納も充実しています。プレゼント用に購入しましたが違うものに変更したためどなたかにお安くお譲りします！定価…26400円（税込）
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