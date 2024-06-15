ファイテン RAKUWAネック メタックスクリスタルタッチ ターコイズ 45cm

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商品詳細
数年前に購入し、陸上競技をやっていたため、ランニングの際に着用していました。これを着用し、自己ベストを出した縁起の良いものでもあると思います。特に目立った傷や汚れなどはありませんが、複数回使用していたため、中古品であることをご理解頂いた上で、ご購入ください。箱や説明書は付かず、写真にある商品のみを発送することになります。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/troupe86611.html
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