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HUF シルバーリング
商品番号 X51980260804
商品名

HUF シルバーリング
ブランド名 ハフ
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバーカラー···シルバー1年ほど前にZOZOTOWNで購入しました、2回ほどしか着用してません。箱もついてますほぼ未使用です
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