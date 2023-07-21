名刺入れ メンズ 本革 2ポケット名刺分類 名刺が折れない構造 牛革

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【サイズ・重さ・使い始めの際の諸注意】＜サイズ＞折りたたみ時：縦約11cm×横約8cm×厚さ約1.5（革が馴染んだ状態で何も入れていない時）〜2.5cm（通常の紙の名刺を約50枚入れた時）※＜重さ＞約55g※本革を使用しております特性上、下ろしたての新品の際には革が新しいことと、名刺入れを保護するためのクッション・厚紙を内部に入れてありますため、初めは蓋が閉まりにくく厚みが出る場合がございますが、ご使用され革が馴染んで行くに従いまして柔らかくなり厚みが取れ蓋も完全に閉じるようになります。【素材・カラー・ギフト化粧箱・本革検査済みの説明】＜素材＞外部：牛型押し革（本革・銀面付革・真皮）、内部/側部：牛革（本革・銀面付革・真皮）