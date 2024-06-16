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極美品 コムデギャルソン ラウンドファスナー 長財布 ブラック レザー 本革
商品番号 P25877901060
商品名

極美品 コムデギャルソン ラウンドファスナー 長財布 ブラック レザー 本革
ブランド名 コムデギャルソン
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきまして誠に有難うございます。commedesgarcons(コム・デ・ギャルソン)のラウンドジップ、長財布を出品させていただきます。○アイテムcommedesgarconsロングウォレットシンプルメンズコムデギャルソン大容量ビジネス黒○サイズタテ：10.8cm×ヨコ：20.8cm×マチ2.5cm※多少の誤差はご了承ください。○状態目立つ傷や汚れもなく表側、内側ともに非常に綺麗な状態です。使用感もあまりございませんので、ご購入いただいてからもまだまだ状態良く長くご使用いただけます！○カラーブラック(黒色)○素材レザー(本革）○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。大手ブランドリユースショップにて鑑定済みの正規品です。是非ともご検討いただければ幸いでございます。何卒よろしくお願い申し上げます。sg/c/3052g08122023カラー...ブラック財布形...長財布素材...本革
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