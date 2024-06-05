ウールサージ ナイロン ドッキング ブルゾン

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色:ネイビー/カーキ柄・デザイン:無地、ドッキング素材:ウール、ナイロンジップ・ボタンで着用可能ダブルジップのため、逆開も可能季節感:春、秋、冬sacai青山店で購入初めてのsacaiのアイテムでしたが、自分に似合わないと思い、出品致します。着用は10回もしていないです。特に目立つ汚れはないです。当方、173cm、60kgのやや痩せ型体型で着用するとリラックスしたサイズ感になります。また、デザイン的に身幅にはゆとりがあります。デザインはsacaiらしいドッキングデザインでテーラード、ミリタリーのドッキングです。カラーもsacaiらしいネイビーとカーキになります。AWの商品ですが、裏地はついておらず、生地はテーラードっぽい素材感で中厚のため秋冬はもちろん、春の肌寒い日にも着用出来ると思います。個人的にはジップを上まで閉め、首のチンストラップも閉めて、下のジップを少し開ける着方がおすすめです。sacaiのハンガーもお付け致します。