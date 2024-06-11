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gunda ステルスネックレス
商品番号 N73292497075
商品名

gunda ステルスネックレス
ブランド名 ガンダ
特別価格 税込 14,602 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★ブランド：gundaガンダ★素材：シルバー925★付属品：巾着袋★サイズ：トップ：約1.6cm×6.5cmチェーン：約40cm＋5cm(アジャスター)★状態：あまり着用せず保管してました。磨いていないため全体的にシルバー特有のくすみや黒ずみあります。★配送方法：ゆうパケット#その他のオススメ商品はこちらからご覧頂けます♪
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