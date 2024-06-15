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シアトル・マリナーズ　キャップ　野球帽　アメリカ　メジャーリーグ
商品番号 M12868332158
商品名

シアトル・マリナーズ　キャップ　野球帽　アメリカ　メジャーリーグ
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 1,849 円
在庫状況 あり

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商品詳細

25年ほど前にシアトルの友人から貰いました。そのままタンスの中に保管。出品するために、洗濯をしたところ、ヨレてしまいました。洗濯をしなければ良かったと反省しているところです。今、メルカリで出ている品を検索したところ、デザインは珍しいと思います。ご興味のある方にお譲りしたいです。☆既にヨレていますので、軽く折り曲げて、宅急便コンパクト（匿名）で発送します。#シアトルマリナーズ　#キャップ　#野球帽　#アメリカ大リーグ#メジャーリーグ#あっちー衣類関連在庫
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