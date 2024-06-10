kith treats kaboom tee M

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。kithtreatskaboomteeです。ロサンゼルスのkithで購入しました。一度短時間着用して洗濯したのみなので状態は非常に良いです。Mですが、大きめなのでL相当あります肩幅52、着丈71程度あまり被らず非常に良いかと思います。プロフ必読でよろしくお願い致します。即購入歓迎です。キスsupremeTシャツteeストリート
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