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kith treats kaboom tee M
商品番号 N96766590400
商品名

kith treats kaboom tee M
ブランド名 キス
特別価格 税込 3,510 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。kithtreatskaboomteeです。ロサンゼルスのkithで購入しました。一度短時間着用して洗濯したのみなので状態は非常に良いです。Mですが、大きめなのでL相当あります肩幅52、着丈71程度あまり被らず非常に良いかと思います。プロフ必読でよろしくお願い致します。即購入歓迎です。キスsupremeTシャツteeストリート
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