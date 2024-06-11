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新品タグ付【XLサイズ】THE NORTH FACE ボアフリースパーカー
商品番号 P67134913462
商品名

新品タグ付【XLサイズ】THE NORTH FACE ボアフリースパーカー
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 10,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年入荷分‼︎完売品になります。１点のみエコフリース生地を使用して、環境への影響を最小限に抑えたフリースフーディージャケット。日常生活やアウトドアなど様々なシーンで活躍します。シンプルなデザインで、コーディネートのしやすさも特徴です。配色ロゴとSEVENSUMMITワッペンでポイントを与えました。表地：ポリエステル93％/アクリル7％裏地：ポリエステル100％着丈72肩幅51胸囲119袖丈64.5素材···ボアジップ・ボタン···ジップアップフード···フードあり（取外し不可）ノースフェイスホワイトレーベルタグは韓国タグになります。男女兼用⚠️コロナ、円安の影響でハイシーズンに入ると価格が上がる見込みです。ハイシーズン前にご購入がお得です。他サイトにも出品してるため、いきなり削除する可能性がございます。値下げ不可
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