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ヴィンテージ　19号　シルバーリング　メンズサイズ　ファッションリング　捻れ
商品番号 S18340356788
商品名

ヴィンテージ　19号　シルバーリング　メンズサイズ　ファッションリング　捻れ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,392 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★size19号素人採寸の為、多少の誤差はご了承くださいませ。また、お写真もご確認ください˙ᵕ˙★色シルバー★素材ロジウムメッキ★品番　®️15▽▽▽▽▽▽おすすめリング▽▽▽▽▽▽click(˙꒳˙)/#一点物アクセサリー扉#セレクトショップ胡桃屋△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△★価格交渉値下げ交渉は即決していただく方のみコメントをお願いします。※SALE時はフォロー割、その他SALE併用不可価格交渉については、商品の状態、相場を元に価格設定しております。配慮あるコメントをお願いいたします。価格変更後はすぐにご購入お願い致します。仮に値段変更後、他のお客様が購入された場合は、メルカリの規則に添い、そのままお取り引きをさせて頂きます。★コメントにて交渉中でも、即購入していただける方を優先でご案内しております。▽▽▽まとめ買いはこちらから▽▽▽#セレクトショップ胡桃屋要チェックです＼＼\\\\٩('ω')و//／／〝1,500円以下〟の商品2点以上購入で10%割引！！↓↓↓購入前にご希望の商品にコメントしていただけますと購入者様に合った割引を適応します。※フォロー割、その他SALE併用不可#リング　#指輪　#レディース　#メンズ#貴金属　#パール#真珠#メッキ#アクセサリー　#シルバー　#silver#ゴールド#アクセ　#ネックレス#金　#ヴィンテージ　#アンティーク#ダイヤ#刻印　#宝石　#薔薇　#昭和レトロ　#ハート　材質···その他金属カラー···シルバー
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