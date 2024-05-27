スカル ダブル ハンド シルバー リング メンズ 指輪 ビンテージ 銀 22号

数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます。◎商品説明◎・カラー：シルバー・素材 ：合金・状態 ：新品・未使用高精細なドクロハンドのシルバーリングです^^ロック、ヒップホップ、ストリート、B系、ブリンブリン、キューバンなどがお好きな方にぜひ！メンズ、レディース問わずお使いいただけます♫低価格ながら高級感のある、ワンランク上のアクセサリーです！彼氏さん彼女さん、旦那さんや奥さん、大切な恋人、パートナーへのプレゼントにおすすめです♫春夏秋冬お使いいただけます^^☆割引：まとめ買い＆フォローして下さった方には、1点につき100円割引とします^^（購入前にコメントでお知らせください）☆梱包：できるだけお安く出来るよう簡易包装とさせて頂きます。安全面を考慮してプチプチに包んで発送いたします。☆送料無料☆最後に 十分に検品した上で発送いたしますが、 ノーブランド商品ですので神経質な方はご遠慮ください。他にも商品を出品しています↓#break



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