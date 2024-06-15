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DARTS of TAUJAN リング sandalphon
商品番号 M88946523560
商品名

DARTS of TAUJAN リング sandalphon
ブランド名 タウジャン
特別価格 税込 18,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DARTSSeasonCollectionにて発売されたDARTSofTAUJANリングsandalphonになります。当時の定価で10万超えの商品です。以前こちらのサイトでお譲りいただきましたが金欠の為出品する事しました。こちらの商品ですが私自身フリマサイトで見たのも1度だけですのでレア物だと思いす。size23号石オニキス状態ですが石が元々穴が空いてる物ですので穴周辺に欠けがあります。size変更、石交換等はtaujanに連絡して頂ければ交換等対応して貰えると思います。なお神経質な方は購入を控えて下さい。値段交渉即購入okです。GACKTガクトTAUJANタウジャンネックレスnecklaceペンダントpendantシルバーアクセサリーシルバー925Silver925ブレスレットネックレスペンダントデフブリード
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