NEWERA keboz コラボキャップ



KEBOZ EXCLUSIVE RC9FIFTY STRAPBACK 【CREAM×CYAN BLUE】



KEBOZ EXCLUSIVE RC9FIFTY STRAPBACK 【C WHITE×CARDINAL】



KEBOZ EXCLUSIVE RC9FIFTY STRAPBACK【WHITE×AQUA BLUE】



KEBOZ EXCLUSIVE NEWERA RC 59FIFTY LOS ANGELS DODGERS



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KEBOZ EXCLUSIVE RC9FIFTY STRAPBACK【WHITE×AQUA BLUE】



KEBOZ EXCLUSIVE RC9FIFTY STRAPBACK 【C WHITE×CARDINAL】



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KEBOZ EXCLUSIVE RC9FIFTY STRAPBACK【WHITE×AQUA BLUE】



KEBOZ EXCLUSIVE RC9FIFTY STRAPBACK 【BLACK×ZENITH BLUE】



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KEBOZ EXCLUSIVE RC9FIFTY STRAPBACK 【CREAM×CYAN BLUE】

形···ベースボールカラー···ホワイトサイズ7¼複数回使用していますが傷や汚れなどはなく未使用に近い状態となっています。素人目で傷や汚れの判断をしていますので、ご了承の上でご購入お願いします！値下げしました！