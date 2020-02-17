ポスタルコのキーホルダー

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ポスタルコのキーホルダーです。２年前に購入、新品、未使用。全く使わず自宅保管していました。鍵を試しに通したりといった事もしていません。ベースは真鍮の職人によるキーホルダーで、先端が水牛の角を加工した物が付いております。〜以下、ブランド資料抜粋〜ひとつひとつ、職人の手づくりで、なめらかに仕上げた水牛の角に、削り出しの真鍮を組み合わせました。温かみのある水牛の角と、冷たい金属の質感との、コントラスト。手作業で水牛の角の形をだしているので、ひとつとしておなじものはありません。ネジ式。日本製。トーテム・キーホルダー一本の真鍮の棒に、カギをまとめます。同じ方向にカギを並べられるのが、トーテム・キーホルダーの特長です。よく使うカギをいちばん端っこに付けておけば、見なくても分ります。毎日使うものだからこそ、手になじむものを。