新品・最安】HERMES エルメス カルヴィ 希少黒色 プレゼントにも ...

期間限定でお値下げしています♪コレクション整理のため出品しました。2023年にHERMES大丸心斎橋にて購入したCalvi（カルヴィ）です。現在カルヴィはブティックでは入荷しても1日一個ほどでカラーや素材も選べる状況ではないそうです。リボンは年度が刻印されていないものが付属しますのでプレゼントにも最適です♪・サイズ約横10.3cm×縦7cm×厚み2.3cm・色ノアール（ブラック）・仕様開閉式：スナップボタン※名刺入れやクレジットカードケース、ミニ財布としてもご使用頂けます。・刻印U（2022年製造）・素材ヴォーエプソン（2003年登場、細かな型押しが特徴の雄仔牛のレザー。型崩れや耐水性に優れておりエルメスを代表する人気の素材です。）・付属品紙袋箱リボンショップカードタグ（写真のもの全て付属します。）カラー···ブラック素材···本革



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