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RIPVANWINKLE PORTER 二つ折り ウォレット パンチングレザー
商品番号 F71055589307
商品名

RIPVANWINKLE PORTER 二つ折り ウォレット パンチングレザー
ブランド名 リップヴァンウィンクル
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RIPVANWINKLEのポーターコラボウォレットです。サイズ縦11.5横10です。パンチングレザーとナイロンになります。札入れ2箇所、ファスナー部がコインポケット、あとはカード類が収納できます。状態は内側のPORTERロゴタグ下に若干のスレ、ファスナーの部分の色が抜けている以外は状態はいいと思います。ノークレーム　ノーリターンでお願いします。
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