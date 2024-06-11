RIPVANWINKLE PORTER 二つ折り ウォレット パンチングレザー

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商品詳細
RIPVANWINKLEのポーターコラボウォレットです。サイズ縦11.5横10です。パンチングレザーとナイロンになります。札入れ2箇所、ファスナー部がコインポケット、あとはカード類が収納できます。状態は内側のPORTERロゴタグ下に若干のスレ、ファスナーの部分の色が抜けている以外は状態はいいと思います。ノークレーム ノーリターンでお願いします。
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