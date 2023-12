B:MINGby BEAMS/NOMAD リネン調ジャケット

B:MINGbyBEAMSNOMADDotAir(R)リネン調ジャケットパンツ:リネン調2プリーツイージースラックス(セットアップ)新品購入後4〜5回着用オーバーサイズの為、出品致します。「ジャケット」サイズ:48カラー:LT.GREY着丈:74㎝肩幅:53㎝身幅:55㎝袖丈:61㎝「パンツ」サイズ:48カラー:LT.GREYウエスト:81〜88㎝股上:31㎝股下:71㎝もも周り:58㎝裾周り:36㎝ヒップ:100㎝※素人採寸にて多少の誤差はご容赦ください。季節感···春、夏、秋カラー···グレー個人自宅保管USED(古着)品の為、ご理解頂きご購入お願いします。また、神経質な方は購入をご遠慮くださいませ。



