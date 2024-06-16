H090706　NOVESTA スニーカービンテージ

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商品詳細
ご覧くださりありがとうございます！NOVESTAのスニーカーです(^-^)箱はありません。簡易梱包となりますm(__)m状態は画像にてご確認くださいませ(*^^*)リペアの跡があります。◆自宅保管にご理解頂ける方のみお取引をお願い致します(^o^)#NOVESTA
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