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H090706　NOVESTA スニーカービンテージ
商品番号 D44169509225
商品名

H090706　NOVESTA スニーカービンテージ
ブランド名 ノベスタ
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧くださりありがとうございます！NOVESTAのスニーカーです(^-^)箱はありません。簡易梱包となりますm(__)m状態は画像にてご確認くださいませ(*^^*)リペアの跡があります。◆自宅保管にご理解頂ける方のみお取引をお願い致します(^o^)#NOVESTA
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