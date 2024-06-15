【美品】ラルフローレン 1990’s カバーオール”M”

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ご覧頂きありがとうございます。90’sのラルフのコットンカバーオールです。似寄りのカバーオールは多いですが、白はあまり見かけ無いと思います。クリーンな白で、ボタンもシルバーで洒落ています。生地に張り感も残っており、着倒してご自分のモノにして下さい。着用画が実際の色味に近いです。【実寸サイズ】着丈71.0(cm) 肩幅53.0 身幅60.0袖丈59.0【カラー】白※平置きでの採寸となりますので多少の誤差がある場合がございます。予めご了承下さい。\u003cCONDITION\u003eUSED\u003cNOTE\u003e※USEDの為写真をご確認の上、受領後のイメージ(素材、色味、シルエット他)と違った等の理由はNCNRでお願い致します。※同じくUSED商品の為、汚れや傷等のがある場合がございます。画像から漏れてしまう瑕疵もある事をご了承の上、ご購入をご検討ください。(寸法についても誤差の旨で同様です)また、神経質な方のご購入はお控え下さい。※上記をご理解の上、NCNRでお願い致します。※平日仕事の為、状況により週末発送になる可能性があります。お急ぎの御依頼に添えない場合がありますので、予めご了承ください。M-47M-65フィールドジャケットフレラコフレンチラコステポロシャツビームスBeamsFブリラペルイルグストオーベルジュAubergeトゥモローランドSHIPSBEAMSグリーンレーベルリラクシングユナイテッドアローズ