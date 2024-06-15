レア　vintage 90's patagonia ベビーレトロカーディガン

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商品詳細
■90年代vintageパタゴニアの名作ベビーレトロカーディガン■この年代ならでの人気レアカラー「エッグプラント」鮮やかなパープルで発色が綺麗です！■ヴィンテージで古い物ですがフリース、リブの状態も綺麗で、フカフカしております！■以前、古着サミットでも栗原さんが紹介されていましたね。古着屋さんでも見かけにくいカラーですのでコレクションにも是非！状態のいい物はかなり減ってくると思います！表記サイズM大きめ実寸着丈 65cm身幅 59cm肩幅計測不可※送料無料！ 匿名配送 即日発送致します。
http://narcologia.ru/goods/reboot160136.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral859432.html
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