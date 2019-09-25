井上陽水　キーホルダー　キーリング　リバーサイドホテル

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商品詳細
井上陽水 2019コンサートグッズ大きいサイズです。使用せず、保管しておりましたが、小傷と裏面に白くなっている部分がございます。ぱっと見はわかりませんが、気になる方は購入をお控えください(;ᴗ;)
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