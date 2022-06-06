マーティンアリ　ネックレス

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商品詳細
1〜2年前に購入したマーティンアリのネックレスです。使用しなくなったので出品しました。サイズはM/L48cm(写真に着用イメージあり)中古なので小傷等はありますが、美品だと思います。前前シーズンのもので現在は生産されていない型です。こちら探している方いらっしゃいましたら是非どうぞ！steinシュタインYOKEヨークAURALEEオーラリーkolorsacaiSUNSEAdoubletURUKHOKIGraphpaperJieDacomoliUNUSEDLITTLEBIGDAIRIKUkudosNEATSOSHIOTSUKIYUKIHASHIMOTODulcamraCULLNIESSAYHenderSchemeMaisonMargielaJILSANDERネックレスマルティーヌアリours
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