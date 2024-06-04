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PORTER ポーター 長財布 TANKER タンカー　ブラック
商品番号 L87525261159
商品名

PORTER ポーター 長財布 TANKER タンカー　ブラック
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 2,418 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック×オレンジ財布形···長財布素材···ナイロンプチプチにくるみ普通郵便での配送になります。数回使用して自宅にて保管していました。ファスナーの持ち手金具が少しはげています吉田カバンポータータンカー（PORTERTANKER）のロングウォレットです。定番のブラック×オレンジまで　吉田カバンサイズ(cm)▷横幅約20×高さ約11父の日入学式入社式卒業式ビジネスプライベートカラー···ブラック財布形···長財布
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