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ニューエラ NEW ERA 帽子 キャップ DGK KAYO コラボ ビッグロゴ
商品番号 L66356260678
商品名

ニューエラ NEW ERA 帽子 キャップ DGK KAYO コラボ ビッグロゴ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,412 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューエラNEWERA帽子キャップ59FIFTYDGKディージーケーDirtyGhettoKidsKAYOコラボGENUINEMERCHANDISEKAYOTheHaysCorp『サイズ：863.5cm』ユーズド品です。比較的、綺麗ですが、細かい使用感あるかもしれません。ニューエラキャップです。DGKKAYOとのコラボ。ブラック×イエロー。正面にデカロゴ、Dマークが映えます。左サイドにNE。右サイドがDGK。後ろには頭文字がロゴのDirtyGhettoKidsの文字。つば裏グリーンでこちらの方は端に筆記体でDirtyGhelloKidsの文字あり。折り畳まないようにして発送します。合わせ買いや質問など大歓迎です。他にもニューエラなどのキャップを出品中。キャップ帽子黒黄色緑ベースボール野球帽59FIFTYロゴマーク刺繍スケボースポーツイエローブラックTheKayoCorpでかロゴビッグロゴビックロゴ
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