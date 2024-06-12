ニューエラ NEW ERA 帽子 キャップ DGK KAYO コラボ ビッグロゴ

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ニューエラNEWERA帽子キャップ59FIFTYDGKディージーケーDirtyGhettoKidsKAYOコラボGENUINEMERCHANDISEKAYOTheHaysCorp『サイズ：863.5cm』ユーズド品です。比較的、綺麗ですが、細かい使用感あるかもしれません。ニューエラキャップです。DGKKAYOとのコラボ。ブラック×イエロー。正面にデカロゴ、Dマークが映えます。左サイドにNE。右サイドがDGK。後ろには頭文字がロゴのDirtyGhettoKidsの文字。つば裏グリーンでこちらの方は端に筆記体でDirtyGhelloKidsの文字あり。折り畳まないようにして発送します。合わせ買いや質問など大歓迎です。他にもニューエラなどのキャップを出品中。キャップ帽子黒黄色緑ベースボール野球帽59FIFTYロゴマーク刺繍スケボースポーツイエローブラックTheKayoCorpでかロゴビッグロゴビックロゴ