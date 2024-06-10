ANAY アナイ ブラウス コットンサテンシシュウエリブラウス

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ANAYアナイ コットンサテンシシュウエリブラウスアナイのブラウスになります。一度着用しておりますが、着ないため綺麗なうちに出品致します。サイズは38になります。30,800円■サイズ38着丈61身幅50肩幅40袖丈55■カラー白■状態とてもきれいな状態です。