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ウルトラマンオーブ　DXオーブリング オーブカリバー　ウルトラフュージョンカード
商品番号 C92906846996
商品名

ウルトラマンオーブ　DXオーブリング オーブカリバー　ウルトラフュージョンカード
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウルトラマンDXオーブリングウルトラフュージョンカードウルトラマンDXオーブカリバー★状態★☆中古品です。子供が遊んだものですので、傷・スレ・ハゲ・汚れなどあります。箱、説明書はございません。細かいことを気になさらない方、ご理解頂ける方のみ購入お願い致します。動作確認済みです。尚、写真にてご判断頂けましたら幸いです傷や汚れ、色剥がれ等の見落としがある場合がありますご了承の上、理解のある方のみご購入をお願いします即購入大歓迎ですバラ売り不可です#ウルトラマンオーブ#オーブリング#ウルトラゼットライザー#ウルトラマン人気キャラクター···ウルトラマンオーブ
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