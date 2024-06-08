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VALIS 1st EP「仮想旅団オーヴァチュア- VITTE ver. 」花譜
商品番号 M18568601897
商品名

VALIS 1st EP「仮想旅団オーヴァチュア- VITTE ver. 」花譜
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 1,645 円
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商品詳細

【VALIS】1stEP「仮想旅団オーヴァチュア-VITTEver.-」収録曲1：残響ヴァンデラー2：真夜中コンツェルト3：遭逢ユートピア4：遭逢ユートピア（Instrumental）5：過去・諦観・VITTEdrama(ボイスドラマ)商品説明ソリッドな世界観でバーチャルシーンに新たな旋風を巻き起こす、6人組バーチャルガールズグループ「VALIS（ヴァリス）」の1stEP「仮想旅団オーヴァチュア」。2020年5月にYouTubeにてデビューして以来、かいりきベア、syudou、煮ル果実、Ayaseなど人気コンポーザーを迎えたオリジナル曲を毎月発表しているVALIS。彼女たちの初となるEP「仮想旅団オーヴァチュア」が2020年11月28日にリリースされましたた。ジャケットはねこ助による描き下ろしで、メンバー6人それぞれのバージョンの6形態でのリリースとなる。かいりきベアが担当したVALISのデビュー曲で疾走感のあるロックチューン「残響ヴァンデラー」、ダークな世界観で遊び心が散りばめられたsyudouによる楽曲「真夜中コンツェルト」に加えて、新世代アーティストGuianoが書き下ろした新曲「遭逢ユートピア」が収録されます。また、各形態ごとに各キャラクターそれぞれの過去エピソードがボイスドラマ形式で収録されています。DISCに傷等は無く、ジャケット及び歌詞カード等も含め全体的に状態は良好かと思います。あくまでも素人保管の為、新品同様をお求めの方は御注意下さいませ。発送は御購入より36時間以内に、梱包材を用いて丁寧に梱包し、ネコポス(匿名配送送料込み)にて行わせて頂きます。↓関連商品一覧↓#なかむーカフその他、御質問やお値下げ交渉等御座いましたらコメント欄よりお気軽に宜しくお願い致します。深脊界レコードCHINOMYUNEFFYNINARARAVITTE神椿レコード花譜理芽春猿火ヰ世界情緒幸祜カンザキイオリ
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