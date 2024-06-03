ポケモンカード　クレイバースト　1box シュリンク　なし　新品　未開封

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ポケモンカードゲームクレイバースト1BOX※シュリンクは店員さんが目の前で剥がしているため封入率、製造番号はシュリンク付きと変わりません。※発送料金を御安くする為箱は畳んでパック梱包により送らせて頂きますので御理解頂ける方のみ御購入宜しくお願い致します。出品後にすぐ送れる様梱包済の為、他の発送方式はできません。希望がございましたら、オマケで外箱をお付けすることも可能ですので、取引メッセージより連絡ください。値上げする可能性もありますので、購入を検討している場合は早めのご購入をお願いいたします。スノーハザードクレイバーストスカーレットexバイオレットexナンジャモ sarナンジャモ srグルーシャ sarグルーシャ sr