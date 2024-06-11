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☆◼☆◼◼ LUMINA TAROT ◼◼☆◼☆　正規品
商品番号 W64231510080
商品名

☆◼☆◼◼ LUMINA TAROT ◼◼☆◼☆　正規品
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 8,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵柄がとても魅力的で海外からお取り寄せしたルミナタロットカードになります♪現在では入手困難品になりますので高額出品とさせていただきますm(__)m※箱のキズは輸送中にできてしまったのか初めからありましたが、新品でinnerhueから直接購入したカードです。手描きの絵柄が素敵で、コレクションとして保管していましたが必要とされている方にお譲りすることにしました＾＾★詳細はプロフィールのご確認をお願いいたしますm(__)m#LUMINATAROT#ルミナタロットカード#タロットカード#innerhue#海外アーティスト#タロットリーダー
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